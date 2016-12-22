В переходе у станции московского метро прогремел взрыв

Утром в четверг, 22 декабря, у одной из станций московского метрополитена прогремел взрыв.

Согласно предварительной информации, в вестибюле станции метро "Коломенская" сегодня взорвался газовый баллон. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя столичной подземки, в ходе происшествия никто не пострадал. Однако источник в экстренных службах Москвы рассказал агентству, что один человек в результате взрыва получил тяжелые ранения и травмы.

В настоящий момент южный вестибюль станции закрыт для пассажиров. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.