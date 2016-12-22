В Иркутске произошло смертельное отравление контрафактной водкой

Минувшей ночью в автомобиле "скорой помощи" скончался житель Иркутска, который отравился контрафактной водкой.

Ранее предполагалось, что мужчина употребил косметическое средство "Боярышник". Представитель департамента здравоохранения города Наталия Тарабан отметила, что житель Иркутска умер по дороге в медицинское учреждения после того, как выпил контрафактную водку под названием "Белая береза", передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в региональном Минздраве сообщили, что количество погибших в результате отравления "Боярышником" возросло до 63 человек.