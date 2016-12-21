Московская прокуратура проверит информацию о вечеринке в морге

Столичная прокуратура начала проверку по факту размещенного немногим ранее в интернете видеоролика о вечеринке, которую устроили в помещении морга сотрудники агентства ритуальных услуг.

Видеозапись, демонстрирующая, как трое мужчин, предположительно, работающих в ритуальном агентстве, распивают спиртные напитки и нецензурно выражаются, получила широкий общественный резонанс. По данным местных СМИ, застолье проходило в неподобающем для этого месте - помещении морга столичной больницы имени Мухина.

Как сообщила РИА Новости представитель московской прокуратуры Елена Россохина, прокуратура совместно с подразделением УВД по округу начала проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты соответствующие меры.

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