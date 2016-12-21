По делу о массовом отравлении в Иркутске были задержаны 12 человек

По делу о массовом отравлении поддельным спиртосодержащим средством “Боярышник” в Иркутске было задержано двенадцать человек. Это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие в торговых павильонах продажу суррогата.

По последним данным регионального минздрава, от отравления поддельным средством погибло 62 человека, более ста пострадали. В настоящее время около 40 человек все еще находятся в больнице.

По сообщению пресс-службы СКР, в настоящий момент суд рассматривает материалы об избрании меры пресечения девяти из двенадцати задержанным. Семи из них было решено продлить срок задержания, в отношении еще двоих суд примет решение в ближайшее время.

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