Новые подробности гибели пассажира в московском метро

Как сообщалось ранее, мужчина погиб в метро столицы после того, как упал на рельсы. В результате происшествия было приостановлено движение поездов.

Временное прекращение транспортного сообщения на станции "Выхино" стало необходимой мерой. Спецслужбам потребовалось время, чтобы извлечь тело погибшего. Мужчина в результате падения оказался между вагонами. От полученных травм он скончался.

Пассажирам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом. В Сети сразу же появились записи тех, кто оказался недовольным возникшей из-за ЧП давкой. Впоследствии стало известно о том, что движение электропоездов было восстановлено.