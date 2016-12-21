В Таиланде в ДТП пострадали россияне

В Таиланде произошло ДТП, в котором пострадали российские туристы. Местные СМИ ранее сообщали о смерти двих россиян. Однако, российское дипломатическое ведомство в стране располагает другими данными.

Посольство России в Таиланде имеет сведения лишь о ранении в ДТП одной россиянки, о гибели наших соградждан сведений нет, передает ТАСС.

Дорожная авария произошла на юге Таиланда. В ДТП попал микроавтобус, который перевозил иностранных туристов с острова Пхукет. Местные СМИ сообщали, что в ДТП погибло три человека. В настоящее время в больнице находится одна россиянка, получившая незначительное (так сказано в сводке) ранение в этом ДТП. Местная полиция не сообщает информацию о личностях пострадавших.