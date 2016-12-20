В Пензе девушка погибла, скатившись с горы на «ватрушке»

Ужасная трагедия произошла в одном из районов Пензы. Девушка стала жертвой одной из «зимних» забав.

Как сообщается, 21-летняя жительница города и ее друг катались с горы на сноутюбе. В очередной раз, когда они начали съезжать на «ватрушке», что-то пошло не так. Ребята влетели на скорости в дерево.

Девушка серьезно пострадала. Травмы, которые она получила, оказались смертельными. Девушку не удалось спасти. Ее друг на данный момент находится в больнице, сообщает ria.ru. Пока информации о его самочувствии нет.

Следствие начало проверку всех деталей произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.