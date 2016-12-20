МИД России: смерть сотрудника ведомства в Москве не связана с его работой

Сегодня утром тело бывшего сотрудника российского внешнеполитического ведомства было обнаружено в его квартире в Москве. Рядом были найдены пневматический пистолет и гильзы.

В российском МИД заявили, что сотрудник ведомства, главный советник Латиноамериканского департамента Петр Петрович Польшиков, погиб, по предварительной версии, в результате несчастного случая, который не был связан с его служебной деятельностью. Как сообщалось ранее, следствие рассматривает в числе прочих версию возможного убийства сотрудника МИДа.

Ведомство также выразило соболезнования родным и близким погибшего дипломата.

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