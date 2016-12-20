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Администрация Волгоградской области потратит на сладости больше 250 тысяч рублей
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В Госдуме назвали принятую ООН резолюцию по Крыму ожидаемой
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"Минималку" повысят только через полгода
|15:07
В Кремле сочли участие Навального в президентских выборах "вредным"
|14:56
МИД России: смерть сотрудника ведомства в Москве не связана с его работой
|13:40
Генассамблея ООН осудила нарушение Россией прав человека в Крыму
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Матвиенко: в будущем году с России снимут санкции
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Пенсионерам задержат выплаты в размере 5 тысяч рублей
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Президент подписал закон о заморозке маткапитала до 2020 года
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Емельяненко вручил награды лучшим в ММА по итогам года
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Финансовая паника в Татарстане
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В Иркутской области объявили траур
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Экс-сотрудник МИДа России найден мертвым в московской квартире
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В Приморье погиб солдат-срочник
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В Подмосковье задержаны серийные угонщики автомобилей
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На Филевской линии московского метро зафиксирован сбой
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Под Иркутском обнаружили еще один цех по производству смертельного “Боярышника”
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В Приморье осудили бывших чиновников за аферы с госимуществом
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Найденный в подмосковном лесу француз был потомком известной фамилии
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“Боярышник”, вызвавший массовое отравление в Иркутске, не содержал антифриза
|08:27
Стало известно, когда Абэ прибудет в Россию
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Лосьон "Боярышник" убил уже 54 человека
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В Китае дворник наказал автохама и восхитил интернет (ВИДЕО)
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В Москве на Красной площади бастуют жители Башкирии
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Под Курганом бабушка погибла, но внучку спасла
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Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Алеппо
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Украинская федерация футбола оштрафована за нацисткие "кричалки" болельщиков
|19.12 17:22
"Газпром" - Европе: отключим газ из-за воровства Украины!
|19.12 17:05
Украинцы хотят переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве
|19.12 16:30
В Иркутске введен режим ЧС