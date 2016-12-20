В столичном метро поезд начал разваливаться на ходу

Пассажиры столичного метрополитена стали свидетелями достаточно пугающего инцидента. На Люблинско-Дмитровской линии один из поездов начал в буквальном смысле разваливаться на глазах.

На перегоне между станциями “Чкаловская” и “Сретенский бульвар” возникли технические неполадки, которые привели к тому, что один из механизмов, которые осуществляют подачу напряжения к контактному рельсу, разрушился. Как сообщает Life со ссылкой на свои источники, на одном из вагонов был поврежден токоприемник, треснуло крепление и повредился шланг пневмопривода. Одна из деталей отломилась от вагона во время движения и упала на пути.

В настоящий момент проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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