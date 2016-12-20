Экс-сотрудник МИДа России найден мертвым в московской квартире

Тело бывшего сотрудника российского министерства иностранных дел, а ныне безработного, найдено в его квартире на юге Москвы. Следствие рассматривает версию убийства и самоубийства.

В квартире - на Балаклавском проспекте находилась пьяная жена бывшего дипломата, а рядом с телом убитого – травматический пистолет и гильзы.

По данным РЕН-ТВ, 56-летний погибший – экс-начальник отдела Латиноамериканского департамента МИД.

Накануне в Анкаре был застрелен российский дипломат Андрей Крылов.

Читайте также:

Другие новости по теме "Происшествия"