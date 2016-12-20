В Подмосковье задержаны серийные угонщики автомобилей

В Подмосковье накануне задержали группу, подозреваемую в серийном угоне автомобилей иностранного производства.

Об этом во вторник, 20 декабря, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, которая отметила, что задержание осуществили сотрудники уголовного розыска совместно со своими коллегами из Белоруссии.

Как отмечает ТАСС, злоумышленники совершали кражи автомобилей в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а позже перегоняли их в одну из стран ближнего зарубежья. Там их сообщники меняли номера и занимались легализацией похищенных иномарок.