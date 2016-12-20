На Филевской линии московского метро зафиксирован сбой

Утром во вторник, 20 декабря, на Филевской линии московского метро произошел сбой.

Данную информацию сегодня предоставили в руководстве столичной подземке, призвав пассажиров пользоваться другими линиями. Как уточняется на страничке метрополитена в социальной сети Twitter, людям, спешащим на работу, можно добираться до пунктов назначения также наземным транспортом и посредством МЦК.

В настоящий момент работники метро стараются восстановить штатное движение. Предполагается, что сбой возник из-за неисправности одного из поездов.