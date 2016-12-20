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В Приморье осудили бывших чиновников за аферы с госимуществом

20 декабря 2016, 09:51 [ «АН-онлайн» ]

В Приморье осудили бывших чиновников за аферы с госимуществом
Фото: pixabay.com

В Приморье состоялся суд над бывшими чиновниками и предпринимателями, которые обвинялись в незаконных операциях с недвижимым госимуществом на общую сумму, превышающую 550 миллионов рублей.

Уголовное дело было заведено в отношении четырнадцати бывших чиновников и предпринимателей региона, обвиняемых в незаконном отчуждении и реализации государственного имущества. По данным следствия, год мошенники приобретали права собственности на недвижимость во Владивостоке, которая находилась в федеральной и краевой собственности.

В зависимости от степени вины подсудимые были приговорены к тюремному заключению сроком до 12 лет, а также штрафу в размере до 900 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил лишить их права занимать определенные должности.

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