Найденный в подмосковном лесу француз был потомком известной фамилии

Как стало известно ранее, 22-летний француз, найденный мертвым в подмосковном лесу, был отравлен веществом неизвестного происхождения. Иностранец являлся представителем аристократического рода Александра и Фионы Скотт Лазарефф.

Его мать Фиона Лазарефф – известная писательница, издатель и спортсменка. Один из ее пятерых детей, погибший Николас, учился в Манчестерском университете. Пять лет назад он приехал вместе с сестрой Наташей по обмену в нашу страну. Некоторое время они как волонтеры проживали в Липецкой области, пишет «Московский комсомолец». Последний раз Николас приехал в Россию несколько дней назад.

Этот приезд стал для него роковым. Молодой человек был ограблен и отравлен. Его тело без куртки нашли недалеко от подмосковного Медведково. Туда компанию подвыпивших иностранцев завез неизвестный водитель, в машине которого находился его сосед-подельник. В тот вечер мужчины целенаправленно ехали подпоить и ограбить кого-нибудь из посетителей ночного клуба.

Возле «Крейзи Дейзи» на Тургеневской площади их тормознули трое молодых людей – Николас со своим братом Алексисом и британка Татиана Поул. Парни решили заночевать у подруги, жившей неподалеку от ночного заведения, в Лубянском проезде. По пути один из «частников» предложил компании выпить за его день рождения, после чего братья заснули. Девушка отказалась от пива, и это спасло ей жизнь.

Несговорчивую попутчицу решили припугнуть, пригрозив ей предметом, похожим на пистолет. И хотя он был в кобуре, девушка сильно испугалась. К тому моменту она уже поняла, что их везут в другом направлении. Забрав кольца и деньги у друзей студентки, а у нее - телефон, злоумышленники буквально выкинули друзей из машины в сугроб. Алексис был без чувств, поэтому Татиане пришлось тащить его на себе. Николас мог передвигаться и в какой-то момент потерялся в темноте. Добравшись до дома вдвоем, иностранцы тут же обратились в полицию. Николаса объявили в розыск, а позднее нашли мертвым в деревне Челобитьево (в 10 минутах езды от Медведково). На молодом человеке не было куртки. Сразу же возникло предположение, что он умер от переохлаждения. Однако экспертиза показала, что иностранец был отравлен неизвестным веществом.

На причастность к отравлению будут проверяться не только задержанные «таксисты-частники», но и сотрудники ночного клуба, уже имеющие нехорошую репутацию.



