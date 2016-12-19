Турецкое посольство в Москве взято под усиленную охрану

Усиленные меры безопасности принимаются на территории турецкого посольства в Москве. Полиция столицы направила к дипломатическому ведомству дополнительные наряды, которые уже заняли свои посты.

Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил журналистам, что к дому на седьмом Ростовском переулке, где находится турецкое посольство, стянуты дополнительные наряды полиции, передает «Лайф».

В случае необходимости МВД готово направить к посольству дополнительные подразделения. Усиленные меры безопасности у посольства Турции в Москве приняты после известий об убийстве российского посла в Анкаре. «АН-онлайн» сообщали об этом преступлении.

Известно также, что власти США приняли решение закрыть свое посольство в Анкаре в связи с последними событиями.