В Москве на Красной площади бастуют жители Башкирии

Жители башкирского района Башкирии отчаялись найти управу на главу региона, поэтому вышли на Красную площадь Москвы и объявили голодовку. Они намерены голодать, пока глава Чишминского района не подаст в отставку.

Одиннадцать граждан Башкирии проделали немалый путь и прибыли в Москву, чтобы устроить голодовку, передает портал mkset.ru.

Глава упомянутого района Республики – Флюр Уразметов. Протестующие говорят, что чиновник руководит районом с 2006 года и за это время окончательно его развалил. По словам голодающих, в их районе закрыты школы и детсады, автодороги стоят без ремонта, а колхозы разорены.

Жители района жалуются на главу не только за все вышеперечисленное, есть к чиновнику претензии и с уголовной подоплекой.