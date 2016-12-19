Под Курганом бабушка погибла, но внучку спасла

Пятилетняя Настя получила сильное сотрясение, но осталась жива, а ее бабушка погибла. Инцидент произошел на станции Варгаши Курганской области. Пожилая женщина не успела спастись от поезда, но внучку спасла.

Бабушка с внучкой переходили пути в неположенном месте, и приближающийся поезд застал их врасплох, передает «Лайф».

Не успевая преодолеть рельсы, бабушка успела отбросить внучку за полотно, а сама погибла. Специалисты полагают, что пенсионерку могло затянуть под поезд воздушным потоком. Поэтому женщина и не успела перейти рельсы, однако, внучку спасти успела.

Пятилетняя Настя находится без сознания от черепно-мозговой травмы, с ней работают врачи.