Таксист под Тверью насмерть забил молодую пассажирку

Под Тверью водителя такси подозревают в убийстве молодой пассажирки.

В Следственном комитете РФ по региону отметили, что будущая жертва около трех часов ночи поймала такси, чтобы добраться до дома из развлекательного центра города Ржев. Во время поездки у таксиста возникли личные неприязненные отношения к женщине, вследствие чего он нанес ей пять ударов по голове кулаками. Пассажирка скончалась на месте от полученных травм.

Как сообщают местные СМИ, мужчина испугался и выбросил тело 33-летней покойницы в кювет. Труп был найден в минувшую субботу. Подозреваемый в совершении преступления задержан.