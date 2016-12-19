Таксист доставил пенсионера по неправильному адресу, где тот замёрз и умер

Полиция начала проверку по факту смерти пенсионера в Санкт-Петербурге, которого таксист компании "Везет" доставил по неправильному адресу в Ленинградской области.



Мужчина, 77-летний Лев Гридюшко, потерялся вечером 15 декабря. О пропаже сообщила его дочь Наталья Кёсеги. Она посадила отца в такси компании "Везет" около семи часов вечера у поликлиники на 2-й Комсомольской улице. Пенсионер должен был доехать до Заречной улицы в деревню Иннолово Ломоносовского района. Мужчину должны были встретить родственники. Наталья также добавила, что ее отец плохо передвигается без посторонней помощи.



Заказ был выполнен менее чем через 50 минут, но в половину девятого часа вечера Наталье позвонили из деревни Иннолово и сообщили, что ее отец до дома так и не добрался. Девушка стала звонить в такси "Везет", где диспетчеры ответили, что они не соединяют с водителями. Насчет претензии ей предложили позвонить в службу качества. Там Наталье сообщили, что они не работают с заказами, а только с жалобами. По заказам ей предложили обратиться в офис в Химическом переулке. Наталья после этого стала звонить в "112" и в три отдела полиции.



В "Везет" информацию о пассажире отказались выдать без запроса директору компании Марату Заринову даже сотрудникам полиции. Сведения удалось получить лишь утром 16 декабря после отправления факса, так как по телефону с директором не соединяли. Вскоре после этого нашли водителя, который отвозил пожилого мужчину. Его попросили показать, по какому адресу он доставил пассажира. Водитель показал адрес, который он набирал в навигаторе "Яндекса". Оказалось, при наборе Заречной улицы в деревне Иннолово выходит адрес в деревне Райкузи, а в Иннолово он такую улицу не показывает.

продолжение материала на портале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 19.12.16