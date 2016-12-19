Авиакатастрофа в Якутии: могли пострадать уральские офицеры

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Емельяненко переизбрали на пост президента Союза ММА России
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Легенда мирового бокса Хопкинс завершил карьеру поражением
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Пенсионер насмерть замерз из-за ошибки таксиста
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Крупнейший украинский банк национализируют
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В "Боярышнике", которым отравились жители Иркутска, содержался антифриз
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Названа предварительная причина крушения Ил-18
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Сегодня утром в вагоне поезда московского метро пассажира ударили ножом в живот
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Хоккейная сборная России не смогла выиграть домашний этап Евротура
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В Иркутске концентратом "Боярышник" насмерть отравились 25 человек
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Леопард напал на женщину в цирке в Красноярском крае
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Появились подробности падения самолета в Якутии
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Самолет с военными развалился на три части в Якутии
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Взлеты и падения Николая Струнникова
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Кадыров сообщил об итогах спецоперации в Грозном
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Россия выступит в Совбезе ООН со своим проектом резолюции по Алеппо
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Постпред России при ООН заявил о невыполнимости резолюции по наблюдателям в Алеппо
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Почему русские бизнесмены предпочитают Запад, а не Восток
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В Иркутске суррогатным алкоголем отравились десять человек
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В Грозном ликвидированы последние из напавших на полицейских бандитов
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В Грозном блокировали группу боевиков, обстрелявших полицейских
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В столичном «Макдоналдсе» задержали шестерых посетителей
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Фигуристка Юлия Липницкая пропустит турниры России, Европы и мира
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Сын Кости Цзю выиграл своей первый профессиональный бой
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Мария Захарова: после переговоров с Западом хотелось вымыть руки
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Над Мурманском взорвался метеорит (ВИДЕО)
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Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO
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Трамп резко ответил Мишель Обаме на ее выпад в его сторону