Названа предварительная причина крушения Ил-18

Утром в понедельник, 19 декабря, специалисты назвали предварительную причину крушения самолета Минобороны РФ Ил-18 в Якутске.

В падении воздушного судна в поселке Тикси может быть виноват очень сильный боковой ветер с порывами, говорится сегодня на сайте официального информационного портала Якутии. Предполагается, что в течение ближайших двух-трех дней погодные условия будут лишь ухудшаться.

Согласно последней информации, сейчас в центральной районной больнице уже готовы сорок мест для пострадавших в ходе аварии с участием самолета.