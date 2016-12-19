Сегодня утром в вагоне поезда московского метро пассажира ударили ножом в живот

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в московском метро случилось страшное происшествие.

В вагоне одного из поездов злоумышленник по неустановленной причине внезапно напал с ножом на пассажира. Согласно данным портала Life, инцидент был зафиксирован в 7.15 утра.

После нападения неизвестного преступника 38-летний мужчина был экстренно доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него колото-резаное ранение передней брюшной стенки. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Уточняется, что инцидент произошел на станции метро "Красносельская".