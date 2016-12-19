Леопард напал на женщину в цирке в Красноярском крае

В цирке шапито в городе Боготол Красноярского края леопард напал на женщину.

Согласно последней информации, во время представления в цирке местная жительница заметила агрессию со стороны животного и прикрыла собой шестилетнего сына. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные пресс-службы регионального Минздрава, в больнице женщине наложили на руку несколько швов после нападения леопарда, она находится в состоянии средней тяжести.

Уточняется, что пострадавшая не нуждается в транспортировке в больницу Красноярска и будет проходить лечение в местной клинике.