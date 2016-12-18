Кадыров сообщил об итогах спецоперации в Грозном

Сегодня в Грозном и его окрестностях силовые ведомства Чечни провели спецоперацию, в ходе которой семеро боевиков были уничтожены, еще четверо - задержаны.

Действиями силовиков на месте руководил глава республики Рамзан Кадыров. На своей странице в Instagram он сообщил об итогах проведенной операции. По его словам, были обезврежены последние боевики из группы, которая минувшей ночью напала на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. Кадыров уточнил, что в общей сложности семеро бандитов были убиты, четверо задержаны, из них трое получили огнестрельные ранения и в данный момент госпитализированы. О том, были ли жертвы среди сотрудников правоохранительных органов, он не сообщил.

Кадыров также уточнил, что операция проводилась в нескольких километрах от города. Ранее сообщалось, что боевики были блокированы в Старопромысловом районе Грозного.

Спецоперация силовиков в Грозном попала на видео (ВИДЕО)

В Грозном ликвидированы последние из напавших на полицейских бандитов