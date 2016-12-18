Кадыров сообщил об итогах спецоперации в Грозном
18 декабря 2016, 21:29 [ «АН-онлайн» ]
Сегодня в Грозном и его окрестностях силовые ведомства Чечни провели спецоперацию, в ходе которой семеро боевиков были уничтожены, еще четверо - задержаны.
Действиями силовиков на месте руководил глава республики Рамзан Кадыров. На своей странице в Instagram он сообщил об итогах проведенной операции. По его словам, были обезврежены последние боевики из группы, которая минувшей ночью напала на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. Кадыров уточнил, что в общей сложности семеро бандитов были убиты, четверо задержаны, из них трое получили огнестрельные ранения и в данный момент госпитализированы. О том, были ли жертвы среди сотрудников правоохранительных органов, он не сообщил.
Кадыров также уточнил, что операция проводилась в нескольких километрах от города. Ранее сообщалось, что боевики были блокированы в Старопромысловом районе Грозного.
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