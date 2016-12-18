В столичном «Макдоналдсе» задержали шестерых посетителей

По соседству с московской станцией метро «Юго-Западная» в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» полицейские задержали шестерых посетителей заведения. В рамках какой операции были задержаны подозреваемые, не сообщается.

По данным «Газеты.Ru», сотрудники полиции быстро поднялись на второй этаж и вывели оттуда шесть человек с опущенными головами. Задержанные сопротивления полиции не оказывали. Возможно, потому, что операция прошла молниеносно. Задержанных посадили в микроавтобус, ждавший на улице Покрышкина, после чего оперативники оцепили территорию, попросив очевидцев отойти на определенное расстояние.





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