Под Тверью утонул рыбак

Зимняя рыбалка на Волге закончилась смертью для одного из рыбаков. Спасатели регионального МЧС извлекли из воды тело мужчины в рыбацкой одежде. Пока не установлены личность погибшего и причины трагедии.

Тело рыболова извлекли из Волги 18 декабря в 12:18. Спасатели регионального центра МЧС сообщают, что инцидент произошел в Кашинском районе Тверской области.

Сотрудники полиции занимаются расследованием обстоятельств смерти рыбака. Это далеко не первый случай гибели на льду. 4 декабря мужчина утонул в Конаковском районе, а 21 ноября рыбак утонул в районе села Лыкошино в реке Валдайка.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о спасении мужчины, который провалился на снегоходе вместе с детьми на Обском водохранилище.