Авто едет по ночной трассе и ничего не предвещает беды. Но на 16 секунде видеоролика над дорогой становится светло как днем. Через мгновение снова все меркнет. Такое явление наблюдали в небе над Мурманском.

Метеориты и НЛО полюбили мурманское небо. В 2014 году над городом уже взрывался метеорит, передает портал flashnord.com.

На этот раз метеорит взорвался над автотрассой и попал на авторегистратор. Видео выложила в сеть пользователь Вероника Селиверстова. Выяснилось, что космическое тело сгорело в верхних слоях атмосферы, так и не достигнув земли. Журналисты узнали, что в районе вспышки на земле никаких повреждений не зафиксировано.

Вспышку заметили в 30 километрах от Мурманска, у поселка Тулома. Региональное МЧС сообщает, что на земле все объекты в порядке, пострадавших от метеорита нет.