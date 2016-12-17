Скончался пилот немецкого самолета, экстренно севшего в Домодедово

Частный немецкий самолет, вылетевший из столичного аэропорта Внуково, вынужден был совершить экстренную посадку в Домодедово после того, как командиру экипажа стало плохо в воздухе.

Второй пилот самостоятельно совершил посадку после того, как командир, гражданин Германии, потерял сознание. После приземления мужчине была оказана медицинская помощь, однако усилия медиков не увенчались успехом: пилот скончался. В настоящий момент причина его смерти неизвестна.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московского межрегионального следственного управления на транспорте, следователи начали проверку по факту смерти пилота.

Читайте также: