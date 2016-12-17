Многосерийный триллер можно было бы снять по сюжету водителя, который ехал в Керчь. Покореженные легковушки, перевернутые грузовики и трупы на дороге - все это есть в девятиминутном ролике автолюбителя.

Такое количество ДТП на одной трассе на один маршрут можно считать аномальным, пишут «АН-Керчь».

Пользователь YouTube Владимир Немиров выложил запись своего пути в Керчь. Дорога изобилует страшными происшествиями: есть смертельные ДТП и массовые аварии. Какой именно путь проделал водитель, не указывается, но количество аварий - их три - зашкаливает.

Видеоролик датирован 15 декабря, минувшим четвергом.