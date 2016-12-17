На Байкале шесть человек провалились под лед

Для шестерых жителей Бурятии зимняя рыбалка обернулась настоящей трагедией: трое из них, в том числе и маленький ребенок, погибли, когда их автомобиль провалился под лед на озере Байкал.

По данным Следственного управления СКР, компания из шести человек, включая женщину с пятилетним ребенком, выехали на озеро неподалеку от села Шигаево для любительской рыбалки. Под колесами автомобиля лед треснул, и транспортное средство вместе с пассажирами ушло под лед. На поверхность смогли выбраться только три человека, остальные погибли.

Следственный комитет начал проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет проведена операция по извлечению тел.

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