Из зоопарка в Санкт-Петербурге сбежала тигрица

Сегодня утром в Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга произошел инцидент.

Восемнадцатилетняя тигрица по кличке Герда сбежала из клетки зверинца и свободно разгуливала по территории. Как сообщает портал Life, ссылаясь на данные специалистов МЧС, на место происшествия выехали спасатели, однако сотрудникам зоопарка удалось справиться самостоятельно.

Отмечается, что хищнице удалось сбежать из вольера во время уборки. Специалисты, поймавшие животное, сделали ей укол снотворного и отнесли назад в клетку.