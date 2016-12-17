Автобус с детьми опрокинулся в Якутии

Автобус, в салоне которого находились восемь школьников, опрокинулся в Якутии.

Водитель транспортного средства в условиях гололеда не справился с управлением, вследствие чего автобус опрокинулся. Как сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета, шофер, перевозивший детей, занимался частным извозом. Сопровождение автомобиля патрулем ГИБДД никто не организовал.

Отмечается, что в результате аварии педагог, сопровождавший детей, сломала кисть руки. Ученики получили различные ссадины и ушибы.