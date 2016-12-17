Правосудие по-китайски: за выброшенную бутылку заплатил весь дом

Двухлетний ребенок пострадал от бутылки, выброшенной из окна многоквартирного дома. Все его жильцы, 448 человек, заплатили штраф (каждый по 360 юаней) за причиненный ребенку ущерб и моральную компенсацию.

Девочка двух лет гуляла во дворе многоквартирного дома, когда случайно выброшенная из окна бутылка угодила ей точно в голову, проломив череп, передает РИА Новости.

Родители пострадавшей девочки потратили на лечение малышки более 80 тысяч юаней (порядка 11,5 тысяч долларов) и не смогли найти виновного, чтобы предъявить ему счет за убытки и моральную компенсацию. Тогда родители подали иск на всех жителей многоэтажки. Суд с требованием иска согласился и обязал 448 жильцов сброситься по 360 юаней, чтобы заплатить пострадавшей стороне 300 тысяч юаней (более 43 тысяч долларов). Жильцы сочли решение суда справедливым.