Замерзшее тело раздетой женщины в одном сапоге нашли в Татарстане

На обочине дороги в Высокогорском районе Республики Татарстан обнаружили замерзшее тело 33-летней местной жительницы.

Покойная лежала на снегу без верхней одежды и всего в одном сапоге. Как уточнили в пресс-службе СК РФ по Республике Татарстан, на лице женщины были зафиксированы кровоподтеки и ссадины. В рамках доследственной проверки было установлено, что она употребляла спиртные напитки у себя дома, поссорилась с родными и попросила своего приятеля подбросить ее до соседней деревни. Водитель отметил, что его пассажирка сняла с себя одежду и начала бить ногами по панели и стеклу. Мужчина не выдержал и высадил агрессивную знакомую.

Позже выяснилось, что женщина скончалась от переохлаждения. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье "Оставление в опасности", передает gorod55.