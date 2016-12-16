Рязанка утверждает, что ей вместо опухоли удалили почку

Жительница Рязани обратилась в Общественную Палату Российской Федерации по поводу операции по удалению раковой опухоли. Женщина утверждает, что врачи в ходе проведенной операции вырезали не опухоль, а почку.

Как отмечает член ОП Султан Хамзаев, согласно документам пациентка была выписана с двумя почками, однако уже на следующем проведенном обследований одна из них не была обнаружена. Как сообщает РИА Новости, общественник обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой помочь разобраться в ситуации. Кроме того, Хамзаев также попросил содействовать в разбирательстве министра здравоохранения Веронику Скворцову и губернатора Рязанской области Олегу Ковалева.

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