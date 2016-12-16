Под Саратовом перед судом предстанет девушка, родившая ребенка от 12-летнего

Нашумевшая история о цыганском браке между 19-летней девушкой и 12-летним мальчиком получила свое логическое продолжение. В Саратовской области девушка предстанет перед судом по обвинению в половом контакте с несовершеннолетним.

История молодой пары получила широкий общественный резонанс летом этого года. Сообщалось, что девушка и ее молодой муж воспитывались в цыганских семьях и заключили брак согласно принятым обычаям. Когда у юных родителей родился ребенок, о ситуации стало известно правоохранительным органам. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело.

В том случае, если суд признает подозреваемую виновной, ей грозит тюремное заключение сроком до десяти лет за половой контакт с лицом, не достигшим 14-летнего возраста.

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