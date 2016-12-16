В Бурятии взорвался внедорожник с людьми

В четверг, 15 декабря, в республике Бурятия взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, в салоне которого находились пять человек.

Страшное происшествие случилось в районе Заган, отметили сегодня очевидцы. Как сообщает ФАН, автомобиль внезапно вспыхнул, а затем по неустановленным причинам взорвался.

Отмечается, что все люди, которые находились в машине, смогли вовремя выбраться из транспортного средства. К настоящему момент данных о пострадавших не поступало. Причина происшествия сейчас устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.