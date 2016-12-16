Ученица покончила с собой после отказа в помощи школьным психологом

В Бурятии расследуется уголовное дело по факту суицида 15-летнего ребенка. Как сообщается, подросток оказался в тяжелой психологической ситуации. Школьный психолог знала об этом, но не предотвратила беду.

Девочка трижды обращалась за помощью к специалисту. Также она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. При этом школьный психолог не направила ребенка к специалистам, которые могли бы оказать подростку помощь на более квалифицированном уровне, сообщает vesti.ru.

В итоге девочка предприняла третью попытку уйти из жизни и погибла. В данный момент следствие выясняет все обстоятельства трагедии.