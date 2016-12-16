В Санкт-Петербурге два ребенка попали в больницу после отравления лекарствами

В минувший четверг, 15 декабря, сразу два маленьких жителя Санкт-Петербурга отравились лекарствами.

В больницы Северной столицы были экстренно доставлены годовалая девочка и двухлетний мальчик. Острое отравление нейролептиками диагностировали врачи Детской городской больницы №5 у малыша, которого забрали в тяжелом состоянии из квартиры на улице Десантников. Как сообщает портал Life, 68-летняя бабушка ребенка просто перепутала препараты.

Годовалая девочка проглотила таблетку обезболивающего из-за того, что мать не слишком хорошо за ней следила. Ее доставили в медицинское учреждение ночью. В настоящий момент жизни малышки ничто не угрожает.