В Петрозаводске арестовали правозащитника за порно с дочерью

Как стало известно, суд в Петрозаводске рассмотрел громкое дело. Слуги Фемиды решили, какую меру пресечения выбрать для правозащитника, которого подозревают в серьезном преступлении.

Председатель регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" будет находиться под стражей в течение двух месяцев. Именно на такой срок решили арестовать правозащитника.

60-летнего Юрия Дмитриева подозревают в том, что он на протяжении трех лет делал фотографии своей несовершеннолетней дочери. Следствие предполагает, что на основе снимков он изготавливал порнографический материал, сообщает ТАСС.

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Дмитриев своей вины не признает.