Инцидент в Мытищах: ребенка засосало в снегоуборочную машину

Как сообщают очевидцы происшествия в соцсетях, на Новомытищинском проспекте произошел ужасный инцидент. На детской площадке малыша засосало в снегоуборочную машину.

По словам свидетелей случившегося, детвора бегала около машины, которая расчищала снег на детской площадке. Видимо, малышам было очень интересно, как работает спецтехника. По всей видимости, в какой-то момент один из ребят подбежал слишком близко к машине. В один миг ноги малыша засосало махиной, передает телеканал РЕН ТВ.

Ребенку тут же попытались оказать первую помощь. Ему решили сделать искусственное дыхание, согреть. На место происшествия выехали врачи и спасатели, мальчика отвезли в больницу.