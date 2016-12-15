В Каспийском море смыло эстакаду, пропало без вести 10 человек

Трагедия произошла на пункте по сбору нефти азербайджанской госкомпании SOCAR. Из-за сильнейшего ветра (до 41 метра в секунду) в море обрушилось 150 метров эстакады. Пропали без вести 10 человек.

Пока обнаружено тело лишь одного из пропавших работников компании - оператора Джавида Бахрамова, передает «Росбалт».

Во время разбушевавшейся стихии минувшей ночью на дежурстве в пункте по сбору нефти находились пять человек, - всех их унесло в море. Еще пять человек в момент обрушения эстакады спали в жилом блоке. На месте происшествия работают спасатели местного МЧС и сотрудники специальной комиссии по расследованию инцидента.

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