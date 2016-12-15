Краснодарский наркоман взял в заложницы беременную женщину

В станице Елизаветинской в Краснодаре наркоман-преступник взял в заложницы беременную женщину, которая являлась его сожительницей.

На место происшествия были немедленно вызваны сотрудники полиции. Впоследствии оказалось, что ранее судимый 26-летний мужчина затащил женщину на второй этаж дома, приставил нож к ее горлу и закрылся с ней в комнате. Как сообщает "Югополис", в момент случившегося рецидивист находился в состоянии наркотического опьянения.

С подозреваемым лично беседовал начальник УМВД России по г. Краснодару Дмитрий Остапенко, вследствие чего тот отпустил беременную заложницу и сдался сотрудникам правоохранительных органов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.