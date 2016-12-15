В Подмосковье столкнулись сразу восемь автомобилей

Сегодня в Подмосковье на 91-м километре Минского Шоссе столкнулись сразу восемь автомобилей.

Согласно последней информации, в результате аварии погиб один человек, а еще один пострадал и был госпитализирован. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на сотрудника пресс-службы регионального управления МВД, ДТП случилось, когда автомобили двигались в сторону столицы.

Уточняется, что предварительной версией происшествия является несоблюдение мер безопасности и дистанции в условиях сильного гололеда.