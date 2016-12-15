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В Свердловской области обнаружено тело с медвежьим капканом на голове
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Киссинджер не советует России надеяться на Тиллерсона
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В Москве ребенок выжил после падения с 16 этажа
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22 декабря – ежегодная пресс-конференция В. Путина
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Житейские заботы «Афонского клуба»
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Секрет Путина – он знает будущее
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Гольцов поборется с Расуловым за чемпионский пояс промоушена ACB
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Водитель автобуса высадил школьника на мороз из-за отсутствия сдачи
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В Казахстане школьница попала в больницу из-за наказания на уроке физкультуры
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Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Мирового кубка вызова
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Две дагестанские девушки сядут в тюрьму за принуждение подростка к интиму