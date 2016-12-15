В Свердловской области обнаружено тело с медвежьим капканом на голове

В одной из квартир Свердловской области была накануне сделана чудовищная находка.

Местные СМИ сообщают, что в помещении был обнаружен труп человека, вероятно, охотника, с медвежьим капканом на голове. В какой-то момент 36-летний мужчина перестал отвечать на звонки родных, они забеспокоились и решили отправиться на место. Родственники вскрыли квартиру и нашли мужчину мертвым.

Близкие погибшего уточнили, что он никогда не употреблял алкоголь, поэтому сложно сказать, как именно его голова попала в капкан, передает телеканал РЕН ТВ.