Паспорта для новобранцев ИГ изготавливали в Московском регионе

В МВД России рассказали о том, что силовикам удалось выявить и нейтрализовать семь подпольных лабораторий. В них изготавливались поддельные документы, по которым новобранцы террористов переправлялись в Сирию.

Также отмечается, что при обыске обнаруженных лабораторий были найдены бланки документов, а также печати. Новобранцы, которых снабжали поддельными паспортами, предназначались для участия в боевых действиях на стороне бандформирований, в том числе и ИГ (организация, запрещенная на территории РФ), сообщает life.ru.

Также стало известно, что в этом году в Московском регионе была ликвидирована целая группировка, которая «на потоке» изготавливала поддельные документы для рекрутов боевиков.