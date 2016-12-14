Водитель автобуса высадил школьника на мороз из-за отсутствия сдачи

Стало известно о новом инциденте, связанном с высадкой детей из общественного транспорта. На этот раз неприятный случай произошел в Новгородской области.

Как сообщила мать четвероклассника, ее сын сел на рейсовый автобус, чтобы доехать до школы. Он протянул водителю за проезд пятьдесят рублей. Однако у мужчины не оказалось мелких денег, чтобы дать сдачу. В итоге он вернул мальчику купюру и высадил ребенка из автобуса прямо посреди трассы.

В итоге мальчик не смог дойти пешком до школы в десятиградусный мороз. К счастью, он дозвонился до матери, которая отпросилась с работы и забрала ребенка, сообщает rg.ru.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Как стало известно, водитель автобуса заявил, что мальчик его неправильно понял. Мол, он обещал ребенку, что найдет сдачу на следующих остановках. Однако очевидцы происшествия подтверждают правдивость рассказа ребенка.