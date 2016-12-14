Об инциденте, который произошел в Подмосковье, сообщили очевидцы, а также пользователи соцсетей. По их словам, молодые люди на дорогих автомобилях устроили заезд прямо на главной площади Сергиева Посада.

Как рассказали свидетели, машины миновали ограждение и покатили к самому входу в здание администрации города, а затем к главной новогодней елке, установленной на площади. Любители экстремальных ощущений припарковали свои авто под праздничной аркой у хвойной красавицы и стали фотографироваться на память, сообщает телеканал РЕН ТВ.

После того, как снимки попали в соцсети, пользователи стали активно обсуждать случившееся. На данный момент всех волнует один вопрос: как на произошедшее отреагировали в местном ГИБДД.