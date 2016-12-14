Военнослужащие погибли в ДТП в Забайкалье

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Забайкальском крае.

В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Soarer погибли три человека, в частности, двое военнослужащих. Согласно последней информации, в ходе аварии еще один человек пострадал. Как сообщают местные СМИ, ДТП произошло у поселка Кадала под Читой утром в среду.

Есть информация о том, что водитель Toyota Soarer не сумел справиться с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со второй машиной.