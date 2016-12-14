Задержан водитель, который сбил на пешеходном переходе в Москве двух девочек

В среду, 14 декабря, в Москве задержан водитель автомобиля Mercedes, который ранее сбил на пешеходном переходе на западе города двух восьмилетних девочек-близнецов, а затем скрылся с места происшествия.

Интересно, что в минувший вторник мужчина самостоятельно пришел к следователям и сообщил о содеянном, передает ТАСС, ссылаясь на данные старшего помощника начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой. В ходе допроса владелец иномарки, сбивший детей, признал свою вину.

Уже назначен целый ряд судебно-медицинских экспертиз. Виновнику аварии в скором времени предъявят обвинение и назначат меру пресечения.